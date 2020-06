Da Associazione Nazionale Carabinieri: una realtà che lavora in silenzio ma è sempre presente

L’Associazione Nazionale Carabinieri, anche nell’Emergenza Sanitaria Covid19 che ha severamente colpito il territorio nazionale, compresa la città di Tortona, ha avuto molti soci della locale Sezione di Tortona che, insieme a quella di Novi Ligure, si sono aggregati come Volontari al Nucleo Metropolitano di Protezione Civile ANC di Torino (presieduto dal Ten. Maurizio Rafaiani), per operare in ambito delle attività utili a superare questa emergenza. Dal 6 marzo scorso, l’ANC Tortona opera costantemente, in sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio, impiegando volontari e mezzi per la collettività, secondo le necessità dei rispettivi Comuni. Sono stati effettuati i seguenti servizi: aiuto alle Forze di Pubblica Sicurezza nella gestione dei varchi dell’Ospedale di Tortona (primo Covid Hospital della Regione Piemonte), servizi di consegna spesa alimentare a persone anziane o in quarantena, servizi di aiuto al Comune di Tortona, servizi di consegna buoni alimentari, donazione di 3.000 mascherine alla popolazione di Tortona, servizi di accoglienza per i tamponi presso le sedi dell’ASL di Tortona e di Alessandria.

Il Presidente della Sezione ANC di Tortona, Maresciallo Capo Pier Luigi Deriu, ha detto:

“Dal 6 marzo scorso, la Sezione ANC che presiedo ha messo a disposizione 19 soci volontari per fronteggiare questa emergenza, aggregandosi al nucleo metropolitano di Protezione Civile ANC di Torino, che ci ha fornito anche tutti gli strumenti e mezzi per operare in sicurezza e con efficacia sul territorio. Fino al 31 maggio, il solo distaccamento di Tortona ha effettuato 553 Interventi a fronte di 2.919 ore totali di servizio, e percorsi 4.042 chilometri. Attualmente stiamo continuando ad effettuare i servizi richiesti e saremo presenti fino al termine dell’emergenza. Questi numeri rappresentano l’etica e lo spirito di servizio dell’Arma dei Carabinieri, del quale ci onoriamo di far parte. Vorrei ringraziare innanzitutto il Comune di Tortona per averci concesso l’utilizzo temporaneo del Museo Orsi quale sede operativa e ricovero automezzi. Un sentito ringraziamento all’ingegner Pierluigi Guerra dell’Azienda MavianMax di Tortona, per averci fornito un collegamento internet fisso h24, presso il Museo Orsi, affinchè potessimo stabilire tutte le connessioni remote utili all’espletamento dei nostri servizi. L’Ing. Guerra è sempre disponibile quando le Associazioni tortonesi chiedono aiuto. Ringrazio inoltre La ditta Brewood & Steel di Sale per averci donato tutti i DPI necessari per operare in sicurezza; Il signor Sergio Tosino per averci donato guanti ed occhiali protettivi, i fratelli Grattone della ditta Transpe S.p.A. di Tortona per averci messo a disposizione la piattaforma aerea per installare temporaneamente il supporto per le antenne presso la nostra Sede Operativa, L’officina Point Service di Mauro Bianco per le tempestive riparazioni ad un nostro automezzo, l’autolavaggio Happy Car di Andrea Nicola per il lavaggio gratuito dei nostri mezzi, la pasticceria Vercesi per avere donato i dolci pasquali ai nostri volontari e le ragazze della panetteria Bignami di Via Emilia. Un grazie particolare a tutti i volontari che, giorno dopo giorno, continuano a prestare la loro opera solidale per la comunità”.

La Sezione ANC di Tortona è in continua crescita e pertanto ha aperto la ricerca di nuovi Volontari (che condividano i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell’ANC, sono ben accetti). Potete ricevere informazioni più dettagliate ai numeri 3356904008 (Presidente) e 3466640939 (Segretario).