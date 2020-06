Grave incidente stradale nel vercellese: finisce in un campo con la moto, sessantaseienne in condizioni critiche

Bianzè – Gravissimo incidente, ieri pomeriggio, per un motociclista a Bianzè, nel vercellese.

Intorno alle cinque un uomo di 66 anni è uscito di strada con la sua moto finendo in un campo adiacente al cavalcaferrovia in direzione Cigliano.

È intervenuta immediatamente una squadra dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris che ha trovato l’uomo che è parso subito in condizioni critiche. Successivamente sono giunti anche i soccorritori del 118 di Santhià e l’elisoccorso Torino che si sono occupati di stabilizzare il paziente, prima di trasportarlo al Cto di Torino in codice rosso.

Ai carabinieri di Cigliano e di Bianzè è affidata la ricostruzione dell’incidente.