Si ricomincia a scavare all’interno del Tenda bis, la fine dei lavori tra quasi cinque anni

Cuneo (Ansa) – Sono ripresi oggi i lavori di scavo sul lato italiano del tunnel del Tenda bis, interrotti tra anni fa da un’inchiesta della Guardia di Finanza. Anas, che appalta il cantiere tra la provincia di Cuneo e la francese Valle Roya, con l’impresa torinese Edilmaco hanno riavviato questa mattina i lavori di scavo: le attività sono riprese sul fronte italiano della galleria a circa 1100 metri dall’imbocco e sono condotte, in questa prima fase, con un enorme “martello meccanico”. In seguito le lavorazioni procederanno utilizzando anche esplosivo a basso potenziale, per “calibrare la profondità degli sfondi e i sistemi di monitoraggio”.

L’impresa Edilmaco, affidataria dell’intervento di costruzione del nuovo tunnel dopo che Anas aveva allontanato la precedente azienda per “gravi inadempienze”, aveva ripreso i lavori a febbraio con la demolizione delle ex casermette militari di Limone e con la rimozione di alcune armature metalliche ed elementi impermeabilizzanti presenti all’interno della galleria.

Il progetto prevede la costruzione di una nuova canna monodirezionale lunga 3300 metri e larga 9. L’importo per completare l’opera è 102,5 milioni di euro per un tempo di intervento pari a 1730 giorni di lavoro.