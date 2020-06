Siamo tornati all’era dei Bot. Ce l’abbiamo fatta! E ora, riparti Italia!

Finalmente sul mercato obbligazioni italiane per gli italiani e (forse) addio a Mes e Recovery Fund. Si tratta dei BTP Futura. Svelati tutti i dettagli dell’emissione di luglio. Cos’è e come funziona il titolo dedicato ai piccoli risparmiatori? Una guida sulla cedola, sulla scadenza e su come comprare

Roma (Lorenzo Mancini) – Finalmente l’hanno capito. Noi lo scriviamo da sempre, i nostri governanti l’hanno capito ieri. Cosa? Hanno capito che per avere soldi a tassi convenienti senza indebitarsi con le banche estere (Mes o Recovery Fund), occorre tornare ai tempi dei Bot (Buoni Ordinari del Tesoro) coi quali l’Italia è diventata la potenza degli anni ottanta che tutti ricordiamo. Con un risparmio privato che è una volta e mezzo il Pil, l’Italia può tranquillamente ricomprarsi il debito pubblico che, in questo modo, resta interno e i soldi ci sono sempre perché la Signora Pina di Voghera acquista molto volentieri titoli dello Stato in cui è nata e in cui vive. Il debito c’è ma non si vede perché succede un po’ come quando il marito deve rendere alla moglie 20.000 euro che gli aveva prestato. Che glieli renda o che non glieli renda, la famiglia non se ne accorge neppure. Il Giappone, che ha il 255% del debito su Pil, è la terza potenza del Mondo proprio perché il debito è interno: in sostanza, come il Giappone è indebitato coi giapponesi, l’Italia potrebbe tornare ad essere indebitata con gli italiani e il debito è come se non ci fosse. È talmente semplice che sembra impossibile, ma è così. Certo è che i vari globocrati vicini a Soros hanno convenienza a farci credere il contrario per venderci soldi speculandoci sopra. Ma le bugie hanno le gambe corte e la verità viene sempre a galla anche grazie all’ostinato amore per la verità delle testate libere come la nostra, querelata a ripetizione da chi è beccato con le dita nella marmellata e sanzionata senza pietà da chi invece dovrebbe tutelarla ma che non può farlo perché succubo del potere e della stampa di regime. Finalmente anche i nostri governanti, per evitare di essere prima o poi rincorsi col forcone, hanno dovuto, obtorto collo, mettere sul mercato retail i Btp Futura. Cioè, hanno messo in vendita agli italiani tramite le banche italiane Banca IMI e UniCredit, Buoni del Tesoro Poliennali, acquistabili sul mercato dei privati. Così, per esempio, mentre il recovery fund è un fondo garantito dal bilancio dell’Unione Europea, i Btp Futura sono garantiti dallo Stato Italiano, anche se non si deve dimenticare che si opera sempre in ambito Ue.

Di cosa si tratta

Il Btp Futura annunciato nell’aggiornamento delle Linee Guida per la gestione del debito pubblico 2020 di aprile, è stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Dal Ministero delle Finanze fanno sapere che “sul fronte delle emissioni destinate al mercato retail, pensate per contribuire al finanziamento delle spese per l’emergenza e per il rilancio dell’economia nazionale, si conferma, come già indicato nella prima versione delle linee guida 2020, almeno una nuova emissione del Btp Italia nelle caratteristiche già note al mercato nonché il lancio di un nuovo strumento dedicato ai risparmiatori privati che potrà essere proposto in più occasioni durante il 2020”.

Se l’emissione dei Btp Italia è stato un vero successo, stessa sorte si prevede per i Btp Futura, per cui si capisce che la strada da seguire è quella di emettere obbligazioni di Stato per cui il debito resta interno e gli interessi pagati anche. Ciò perché a beneficiarne è proprio la signora Pina di Voghera che in questo modo andrà in banca per acquistarne altri. E così via, fino a finanziare per intero la restaurazione italiana senza chiedere niente alla Ue.

A chi si chiede cos’è il Btp Futura potremmo dunque rispondere definendolo semplicemente un titolo di Stato destinato al pubblico dei piccoli risparmiatori (e dunque non riguardante gli istituzionali), avente alcuni dettagli in comune con il Btp Italia ma allo stesso tempo anche delle differenze sostanziali.

In pratica un nuovo strumento dedicato soltanto ad alcuni investitori, avente come obiettivo quello di contribuire al rilancio economico del Belpaese. Gli interrogativi sulla cedola, sulla scadenza e sulle modalità di acquisto di questo nuovo titolo si sono rincorsi negli ultimi giorni.

Dettagli e caratteristiche

Il nuovo titolo di Stato dei piccoli risparmiatori avrà un obiettivo ben preciso, ossia quello di finanziare le spese legate al coronavirus e alla ripresa dell’Italia. In pratica, il titolo avrà lo stesso scopo del Btp Italia ma una struttura differente.

Scadenza. Esso avrà una durata decennale, come confermato dal Mef nel prospetto informativo ufficiale. Inizialmente il Tesoro aveva parlato di un range compreso tra gli 8 e i 10 anni ma nella giornata di venerdì 19 è arrivata la conferma ufficiale.

Cedole. Tra le caratteristiche del BTP Futura anche delle cedole step up, ossia cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel corso del tempo. Queste saranno pagate con cadenza semestrale e il calcolo avverrà sulla base di un tasso cedolare fisso per i primi 4 anni, che aumenterà una prima volta per i successivi 3 anni e una seconda volta per gli ultimi 3 anni.

Premio fedeltà. Il premio fedeltà sarà pari all’1% del capitale investito, ma potrà salire fino al 3% del capitale sottoscritto sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato dall’Istat nel periodo di vita del titolo, per chi ovviamente lo terrà fino a sua naturale scadenza.

I tempi

Il Btp Futura, ha ribadito il Tesoro, sarà proposto in più occasioni durante l’anno. Certo è che i risultati della prima emissione saranno fondamentali per sondare il terreno e per capire il reale interesse dei piccoli risparmiatori. A quando l’emissione? Questa avverrà tra lunedì 6 e venerdì 10 luglio e il Mef si riserverà la possibilità di chiudere anticipatamente l’offerta in caso di raggiungimento preventivo degli obiettivi di raccolta. Dopo l’estate prenderà il via la seconda emissione.

La strategia del Mef

Il titolo, ha fatto notare il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, “fa parte di una strategia di gestione del debito pubblico finalizzata a costruire un rapporto più stretto e continuativo con i risparmiatori retail”. Questi ultimi, d’altronde, hanno in mano soltanto il 4% del debito tricolore. Una cifra piuttosto bassa se confrontata con il 10% di inizio anni Duemila. Bisogna far sì che i piccoli risparmiatori credano nell’Italia e solo grazie alle sottoscrizioni di titoli di Stato potremo pagare tutto, mandando a quel paese tutti, Germania e Olanda comprese..

12 cose da sapere

Volendo dunque riassumere, i principali dettagli del Btp Futura sono i seguenti:

interamente dedicato al retail; i suoi proventi finanzieranno la ripresa; rendimenti crescenti nel tempo; premio fedeltà legato al PIL; cedole minime comunicate il 3 luglio; cedole definitive comunicate il 10 luglio; lotto minimo di € 1.000,00; prima emissione dal 6 al 10 luglio; possibilità di chiusura anticipata; scadenza 10 anni; venerdì 3 luglio sarà comunicata la serie di tassi minimi garantiti; venerdì 10 luglio: saranno comunicate le cedole definitive.

Come comprare Btp Futura

Una volta capito cos’è Btp Futura e come funziona, molti si sono chiesti come comprare il nuovo titolo di Stato per i piccoli risparmiatori. I dettagli in merito sono stati resi noti dal Mef, che ha confermato la possibilità di acquistare con le stesse modalità previste per il Btp Italia, dunque tramite l’ufficio postale o la propria banca di fiducia. Inoltre, visto l’attuale periodo storico, e con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione, sarà altresì attivato il canale online tramite cui accedere al proprio internet banking. I dettagli e le caratteristiche del BTP Futura, dalla cedola alla scadenza, hanno già attirato l’attenzione dell’intero mercato.