Donna trovata morta in casa nel vercellese: l’allarme dato dai vicini di casa

Roasio – Era morta da almeno una settimana Maria Ciccone, 76 anni, la donna residente nel vercellese, a Roasio, trovata senza vita venerdì mattina dai Vigili del Fuoco in via Massimo d’Azeglio in frazione Santa Maria.

L’allarme era stato dato dai vicini di casa che non vedevano la donna da giorni.

Dalla casa arrivava un odore sgradevole e così era stato dato l’allarme. Entrati nell’appartamento, i pompieri hanno poi fatto la macabra scoperta.

Nell’agosto scorso Maria Ciccone era rimasta vedova di Gioacchino Iorio Picco, ex direttore di posta. Nessun parente prossimo in zona: il primo cittadino ha rintracciato i famigliari nel Torinese e in Sicilia. I magistrati non hanno disposto l’autopsia: le cause del decesso sono naturali, il corpo è stato portato in una camera mortuaria a Curavecchia e nei prossimi giorni una ditta del torinese incaricata dai parenti porterà la salma dove i famigliari della pensionata decideranno di tenere il rito funebre.