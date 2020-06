Morto con Covid19 all’ospedale di Casale un altro dei pazienti della casa di riposo di San Salvatore

San Salvatore Monferrato – Si è registrato un secondo decesso fra i pazienti della casa di riposo “Madonna del Pozzo” di San Salvatore dove, pochi giorni fa, tredici persone sono risultata positive al Covid19.

Si tratta di un uomo di 91 anni, uno dei tre ospiti della struttura che era stato ricoverato all’ospedale di Casale nel reparto di Malattie infettive, perché oltre a essere risultato positivo al tampone faringeo era sintomatico. È morto nella notte tra venerdì e ieri all’ospedale di Casale, dove, oltre al contagio da Covid, gli era stato riscontrato uno stato di salute non ottimale in seguito alla recente frattura di un femore, dalla quale non si era ripreso completamente.

La cerimonia funebre avverrà domani a San Salvatore, dove vivono alcuni suoi familiari.

Intanto la procura di Alessandria sta valutando se aprire un fascicolo in merito al caso del focolaio di Covid-19 scoppiato all’interno della struttura dell’Oda, Opera diocesana assistenza, proprietaria della Rsa.

Secondo quanto comunicato dal Sindaco di San Salvatore, Enrico Beccaria, che sta seguendo da vicino l’intera situazione, sono in tutto quattordici le persone, tra ospiti e operatori, che hanno contratto la malattia. Due sono purtroppo deceduti.

La prossima settimana, come anche comunicato dal dottor Roberto Stura, responsabile del Distretto Asl Alessandria e Valenza, tutti gli ospiti saranno sottoposti ai tamponi per vedere se ci sono stati cambiamenti rispetto a quelli effettuati a fine maggio e che erano risultati tutti negativi.

Ci sono, poi, tre Oss, inizialmente erano due poi è risultata positiva una terza, tutte in quarantena domiciliare, qualcuna con figli piccoli.

Stanno bene e, parlando con il sindaco di San Salvatore, hanno detto di non aver bisogno di nulla in quanto hanno familiari o conoscenti che possono provvedere alle necessità principali.