Motociclista quarantenne muore in un tragico schianto tra Villanova d’Asti e Riva presso Chieri

Villanova d’Asti – Gravissimo incidente stradale ieri notte sulla statale che da Villanova d’Asti conduce a Riva presso Chieri. Un operaio di 40 anni di Villanova, Marco Saccoman, ha perso la vita dopo aver violentemente tamponato l’auto che lo precedeva subito dopo il cavalcavia in Borgata Valdichiesa, in direzione di Riva.

Sulla dinamica e sulle responsabilità sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Chieri intervenuti per i rilievi. Secondo prime informazioni l’auto avrebbe rallentato bruscamente la marcia a causa dell’attraversamento di un animale selvatico.

Per Marco Saccoman non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato così violento da costargli la vita.

Per un tristissimo anniversario con la sorte, l’incidente che è costato la vita questa notte a Saccoman è avvenuto all’incirca nello stesso punto in cui esattamente un anno fa perse la vita un’altra persona, un uomo di 53 anni di Cortazzone dopo aver tamponato il rimorchio di un camion fermo a bordo strada.