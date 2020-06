Per la maggioranza di centrodestra di Novi lo scalo di San Bovo è troppo costoso: possibile un addio?

Novi Ligure – Potrebbe essere un addio annunciato quello allo scalo ferroviario di San Bovo a Novi, da diversi anni ormai cavallo di battaglia per un progetto di sviluppo dell’economia del territorio.

Lo scalo potrebbe, infatti, essere abbandonato in quanto ritenuto “troppo costoso” come sottolineato, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, dal neo consigliere di maggioranza, e dirigente delle Ferrovie, Francesco Bonvini.

Pronta la reazione da parte del Pd: l’ex sindaco Muliere, che solo poco più di un anno fa, a un mese dalla mancata rielezione a sindaco, aveva sottoscritto un accordo con Rfi, ha presentato un’interpellanza.

Per l’ex primo cittadino di Novi l’attuale maggioranza non avrebbe creduto abbastanza nello scalo di San Bovo e non avrebbe fatto nulla per riprendere il protocollo d’intesa firmato l’anno scorso ad aprile con l’amministratore delegato di Rfi, Gentile.

Muliere ha inoltre sottolineato che Novi è il retroporto naturale di Genova, con uno scalo da 500.000 metri quadrati, di cui solo una parte è stata utilizzata e sarebbe funzionale ad aziende quali ArcelorMittal, Baglietto, Italcementi e molte altre.

Secondo l’ex sindaco, le motivazioni portate in Consiglio comunale per smontare l‘idea di riqualificare San Bovo, non solo non sarebbero convincenti, ma rinunciare alla riqualificazione dello scalo sarebbe, per Muliere, in questo momento un atto irresponsabile.

Da parte sua la maggioranza, attraverso le parole del vice sindaco di Novi, Diego Accili, durante la seduta ha precisato che si sta lavorando insieme alla Regione per definire il ruolo di San Bovo all’interno di un sistema logistico più ampio che oltre ad Alessandria comprenda punti d’interscambio in diverse aree tra cui Novi Ligure, Rivalta Scrivia, fino ad arrivare al Basso Astigiano.