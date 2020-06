Superata l’emergenza Covid ora si attende la riapertura del Pronto Soccorso di Ovada, chiuso dal 6 marzo

Ovada – Una data certa ancora non c’è ma le istituzioni chiedono chiarimenti. Parliamo del Pronto Soccorso di Ovada, chiuso dal 6 marzo quando i medici ovadesi erano stati inviati di supporto a Tortona in piena emergenza sanitaria.

L’allarme pandemia è stato lasciato alle spalle e l’attività di primo soccorso ad Ovada è più che mai necessaria per evitare disagi: chi avesse bisogno anche di normali punti di sutura, come capitato ad una persona nei giorni scorsi, dovrebbe infatti andare fino ad Alessandria.

Da parte sua l’Asl ha assicurato che il pronto soccorso dell’ospedale di Ovada riaprirà senz’altro: “La volontà è di riattivare l’attività precedente ma al momento non si conoscono i tempi”.

Il problema sarebbe, infatti, legato al personale dell’Asl: con le ferie estive la disponibilità è ridotta e l’emergenza Covid ha coinvolto molti operatori.

Il mese scorso i Comuni di Ovada e di Acqui hanno annunciato di voler richiedere l’accorpamento dei rispettivi ospedali all’Azienda ospedaliera di Alessandria per avere maggiori servizi nei due nosocomi e quindi sul territorio invece di accentrare troppi interventi nel capoluogo.