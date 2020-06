Ubriaco marcio insulta e sputa addosso ai Carabinieri intervenuti per calmarlo: denunciato

San Giorgio Lomellina – Un trentenne casalese è stato denunciato nei giorni scorsi per i reati di oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.

L’uomo, in un bar di San Giorgio Lomellina, dopo aver consumato parecchio alcol, aveva iniziato a infastidire i clienti che avevano, così, chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Quando i militari sono arrivati, il trentenne aveva iniziato a inveire e a minacciarli, spuntandogli anche addosso.

I militari, alla fine, sono riusciti a far calmare l’uomo per poi accertarne l’identità e denunciarlo per i reati sopracitati. Dopo un’ora il casalese è stato portato via da un parente.