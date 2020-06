Bcube, trovato un accordo con Fca: rinnovo del contratto per i prossimi tre anni, revocato lo sciopero

Villanova d’Asti – Sciopero revocato alla Bcube di Villanova d’Asti. L’azienda “ha comunicato di aver sottoscritto l’accordo con Fca sulla base di un rinnovo economico e un contratto di tre anni che scadrà il 30 giugno 2023” ha spiegato il segretario provinciale della Cgil, Luca Quagliotti.

Durante l’incontro le Rsu hanno sollevato la necessità di implementare il sistema di rotazione riguardante il personale posto in Cigo e garantire l’anticipo del trattamento di cassa integrazione salariale. La società, in via eccezionale solo per il polo logistico di Villanova, ha confermato la possibilità di anticipo del trattamento di Cigo, mentre per quanto riguarda il periodo di cassa integrazione guadagni, si è impegnata a organizzare il calendario dei mandati nel rispetto delle mansioni individuali, garantendo una presenza individuale minima di una settimana al mese.

Preso atto di questo le Rsu hanno dichiarato la cessazione dello stato di agitazione e sciopero.

Dunque anche niente manifestazione, inizialmente prevista domani davanti agli uffici della Fca a Torino in mattinata e, al pomeriggio, di fronte alla sede del Consiglio regionale.

Mercoledì, poi, ad Asti si sarebbe dovuta tenere una manifestazione con sit-in davanti alla prefettura, dove erano stati presi precisi impegni sulla trattativa.