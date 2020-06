Giovedì consiglio comunale straordinario a Vercelli sulla crisi della Cerutti

Vercelli – Sulla crisi della Cerutti di Vercelli, e la chiusura dello stabilimento, giovedì mattina dalle 9 alle 13 si terrà un Consiglio comunale straordinario in modalità video conferenza, dedicato interamente agli esuberi previsti dalla proprietà per la sede vercellese (l’altra è a Casale Monferrato).

La decisione di un Consiglio straordinario è arrivata dalla conferenza dei capigruppo, visto la delicata vertenza che coinvolge 160 dipendenti. L’unico punto all’ordine del giorno sarà la mozione presentata dai consiglieri di minoranza di Pd, Vercelli per Maura Forte, SiAmo e Cinque Stelle, contenente una serie di inviti rivolti al sindaco Andrea Corsaro: dal “percorrere ogni azione a livello locale, regionale, nazionale al fine di prospettare opzioni per la salvaguardia dei posti di lavoro e il ricollocamento dei lavoratori”, al “sostenere le trattative tra azienda e parti sindacali per tutelare i dipendenti”.

Come ormai noto, la sede di Vercelli della storica azienda chiuderà in base ad un accordo tra proprietà e sindacati, in favore di una Newco che sarà attiva nello stabilimento di Casale. E comprenderà inizialmente 130 lavoratori. I lavoratori che resteranno fuori dalla Newco, 160, usufruiranno della cassa integrazione straordinaria fino al 31 gennaio 2021, con la speranza che sia prorogata fino a luglio. Per chi se ne andrà l’incentivo all’esodo sarà di 15 mila euro.

La vicenda della Cerutti è approdata anche in Consiglio regionale, con un’interrogazione del consigliere leghista Alessandro Stecco, e alla Camera, con un’interpellanza dei deputati del Pd Chiara Gribaudo ed Enrico Borghi.

Massima attenzione è stata promessa anche dall’assesora regionale al Lavoro, Elena Chiorino (FdI).