Lavori sulla A26, chiuso il casello autostradale di Ovada in entrata e in uscita

Ovada – Ancora disagi per chi percorre l’autostrada A26.

Dalle 8 di lunedì 22 sino alla mezzanotte di martedì 23 giugno il casello autostradale di Ovada resterà chiuso per lavori. Questa la decisione della concessionaria che gestisce il tratto per agevolare lo svolgimento dei lavori.

Dalle 22 di martedì 23 alle sei del 24 giugno i lavori interesseranno il tratto Voltri-Ovada al km 0 direzione Gravellona Toce. Lo stesso tratto sarà chiuso momentaneamente al traffico, a causa del transito di un trasporto eccezionale, dalle due alle sei del mattino di sabato 27 giugno.

Stop alla circolazione anche domenica 28 giugno dalla mezzanotte sino alle 6 di mattina lungo il tratto Ovada-Voltri al km 29.9 direzione Genova Voltri, tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova Ventimiglia, sempre a causa dei lavori.