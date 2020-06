Oggi sciopero alla Bcube di Villanova d’Asti per il mancato accordo con Fca

Villanova d’Asti – La trattativa è ferma è così alla Bcube oggi sarà sciopero. Eppure sembrava che la situazione stesse migliorando per l’azienda, con filiale a Villanova d’Asti e centro direzionale a Casale Monferrato, per quanto concerne un appalto con Fca che scade a fine mese.

Venerdì scorso erano attesi esponenti del vertice americano di Fca semplicemente per siglare l’accordo che ad Asti, in prefettura prima e in Provincia poi, era stato dato come in dirittura d’arrivo.

Invece, improvvisamente, il fulmine a ciel sereno con la notizia che “la trattativa tra le due multinazionali era ripresa ma senza che si fosse arrivati alla conclusione, con un rinvio per la sottoscrizione del nuovo contratto” come riferito dai sindacati Cgil di Asti e Alessandria.

“Mancando pochissimi giorni alla sua scadenza, abbiamo deciso di dichiarare lo sciopero a oltranza di tutti i dipendenti della Bcube e su tutti i contratti applicati” hanno aggiunto ancora i sindacati.

Dunque da oggi sciopero che è iniziato stamane alle cinque e mezza con il primo turno con le assemblee con i lavoratori per informarli sullo stato delle trattative.

Domani, poi, si organizzerà una manifestazione davanti agli uffici della Fca a Torino in mattinata e, al pomeriggio, di fronte alla sede del Consiglio regionale. Mercoledì, poi, ad Asti si terrà una manifestazione con sit-in davanti alla prefettura, dove erano stati presi precisi impegni sulla trattativa.