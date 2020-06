Scontro tra una moto e un trattore: centauro in codice giallo all’ospedale di Cuneo

Fossano – Incidente stradale, ieri sera intorno alle sette, nel cuneese in località Tetti Falchi, in territorio di Vottignasco, tra Villafalletto e Fossano. Per cause in corso di accertamento una moto è andata a scontrarsi contro un mezzo agricolo.

A farne le spese l’uomo alla guida della motocicletta, trasportato in codice giallo all’ospedale “Santa Croce” di Cune.

Sul posto, oltre all’emergenza 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busca.