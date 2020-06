Solvay, stallo alla Conferenza dei Servizi: se ne riparlerà a settembre, l’azienda ha due mesi di tempo per garantire sicurezza sulle emissioni

Alessandria – La Conferenza dei Servizi che si è tenuta ieri ad Alessandria sulla richiesta di Solvay di ampliare la produzione di C6O4 ha avuto due esiti, o meglio due risultati: il primo è un rinvio di sessanta giorni perché i limiti scelti dall’azienda alle emissioni non piacciono a nessuno, da Arpa a Provincia e Comune che li chiedono più bassi del 97%, il secondo è una certezza, quella che il Piemonte, entro l’autunno, avrà la sua legge sui Pfas, ossia sui limiti della loro presenza nell’acqua e nei terreni, o il C6O4, brevetto Solvay.

Ieri sera era presente anche l’assessore regionale Matteo Marnati, Ambiente, che ha spiegato che la norma “non è di nostra competenza ma la stiamo facendo, già otto mesi fa il ministro Costa ci aveva detto che avrebbe normato questi nuovi emergenti. Noi siamo quasi pronti, la norma ci sarà.”

L’Arpa Piemonte, da parte sua, avrebbe dunque già preparato la parte tecnica mentre la giunta regionale, a questo punto, dovrà preparare un disegno di legge da presentare poi in consiglio.

Non ha dubbi Marnati: “su queste tematiche saremo tutti d’accordo, già entro l’autunno potremo avere una legge nazionale”.

Ieri, nel corso della Conferenza dei Servizi con Solvay, si è parlato, ovviamente, anche del caso di Montecastello, chiuso subito da Amag per precazione per la presenza di C6O4.

“Avevamo chiesto alla Solvay la garanzia che gli impianti dell’azienda non avessero perdite, una condizione questa a prescindere, ma ad oggi non ci hanno dimostrato di sapere dove la fuoriuscita è avvenuta” ha spiegato molto chiaramente Claudio Coffano, dirigente del Settore Ambiente di Palazzo Ghilini, che ha poi detto senza peli sulla lingua che l’azienda non ha la certezza del punto in cui è avvenuta la perdita. “Sostengono di aver ridotto le concentrazioni del 50% ma per noi non è sufficiente, devono sostituire le sostanze pericolose”.

“Ci sono tre livelli, noi, a livello locale, avendo una Aia cioè una Autorizzazione Integrata Ambientale, possiamo porre dei limiti” ha sottolineato Alberto Maffiotti, dirigente Arpa Alessandria.

E proprio di questi limiti si è parlato, fra le varie tematiche, ieri. “Una modifica degli impianti” ha sottolineato Maffiotti.

“Stiamo lavorando per una norma che sia il più possibile omogenea alle tre regioni interessate, Piemonte, Veneto e Lombardia” ha affermato Angelo Robotto, responsabile locale e regionale dell’Arpa Piemonte che ha tenuto a precisare che le loro proposte sono state portate a Roma in audizione in commissione di inchiesta. “I limiti che abbiamo stabilito sono a regime 0,5 grammi litro, con un periodo transitorio.

Ieri sera, poi, Solvay ha inviato un comunicato che conferma la piena fiducia nei confronti degli enti ma soprattutto chiarisce un aspetto:“La richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’estensione della produzione e dell’utilizzo di C6O4, oltre a soddisfare i criteri di sicurezza e migliorare la situazione ambientale complessiva, è necessaria per la continuità industriale del sito“. L’autorizzazione quindi, mette in chiaro il gruppo, è funzionale al proseguimento della produzione, con la priorità, ha aggiunto l’azienda di mantenere “l’impegno per la protezione dell’ambiente e della salute – nel rispetto del territorio, della popolazione e dei suoi dipendenti”. Solvay ha concordato una sospensiva di 60 giorni per esaminare le richieste delle Autorità e fornire la documentazione supplementare richiesta da Arpa in particolare che ha posto dei limiti decisamente più rigorosi rispetto a quelli proposti dal gruppo chimico.

Nel frattempo l’esito della conferenza, sospensione e altra conferenza dopo l’estate, è risultato indigesto al Comitato Stop Solvay.

Il gruppo ambientalista ha accusato la Provincia di “non decidere“. Secondo il Comitato, il rinvio a settembre ha permesso “di dare precedenza alle mezze misure che permetteranno a Solvay di ripresentarsi con nuove pretese. Se le Istituzioni, come ci raccontano, hanno a cuore il bene dei cittadini delle proprie comunità, devono avviare: lo screening medico di tutta la popolazione coinvolta e la verifica su tutti i pozzi degli acquedotti del nostro territorio”.