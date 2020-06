Bertram Derthona, Bruno Mascolo rinnova fino alla stagione 2021/2022

Tortona – Per le prossime due stagioni Bruno Mascolo sarà un giocatore della Bertram Yachts Derthona.

A comunicare il raggiunto accordo con il giocatore è stata la stessa società. Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Mascolo ha vestito la maglia numero 14 del Club in sei occasioni nella Supercoppa Lnp Old Wild West, contribuendo al successo nella competizione il 28 settembre 2019 al PalaLido Allianz Cloud di Milano nel derby piemontese contro la Reale Mutua Torino. Mascolo è inoltre sceso in campo in tutte e le 25 partite di regular season del Girone Ovest della passata stagione, totalizzando 8 punti e 3.8 assist di media.