Dalla Città di Casale M.to: da sabato 4 luglio si potrà trascorrere un’estate al museo

Un ricco programma per adulti e bambini

Si preannuncia un’estate ricca di iniziative ed eventi quella del Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Da sabato 4 luglio, infatti, adulti e bambini potranno tornare ai tradizionali appuntamenti proposti nelle sale e negli spazi di via Cavour, 5.

Come ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia: “Nel pieno rispetto delle normative di contenimento del Covid, vogliamo che il Museo Civico torni a essere luogo di proposte culturali che hanno da sempre animato e coinvolto il territorio. Per fare questo, e recuperare gli oltre tre mesi di chiusura, abbiamo stilato un ricco programma di appuntamenti per adulti e bambini”.

Estate al Museo, questo il titolo degli eventi, proporrà un programma di attività dedicate alla fascia di pubblico adulto, che si svolgeranno sempre la domenica nel tardo pomeriggio, e una serie di attività e laboratori per bambini, programmate per il sabato mattina.

Tutte le attività si svolgeranno osservando con attenzione le norme attualmente previste in ambito di prevenzione sanitaria (distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle mani) e, ove possibile, in ambienti aperti.

Per partecipare alle iniziative è indispensabile la prenotazione (massimo 12 partecipanti per gli appuntamenti rivolti agli adulti e 7 per quelli dedicati ai bambini) contattando i numeri 0142/444.309 – 249 o compilando il form www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni. Biglietto euro 3,50 per le visite guidate e euro 5,00 per i laboratori; gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera MoMu.

Ed ecco il programma completo per luglio e agosto di Estate al Museo:

Sabato 4 luglio, ore 11,00 (bambini) – Il signor Bistolfi e la sua gipsoteca: la tecnica, lo stile, la vita di un artista internazionale

Domenica 12 luglio, ore 16,30 (adulti) – A spasso con Bistolfi: passeggiata in città alla scoperta dei monumenti pubblici di Leonardo Bistolfi

Sabato 18 luglio, ore 11,00 (bambini) – Chi abitava in Santa Croce? La storia del convento e dei suoi abitanti

Domenica 26 luglio, ore 16,30 (adulti) – La storia dietro le facciate: arte e architettura tra ex convento di Santa Croce e Palazzo Langosco

Sabato 1° agosto, ore 11,00 (bambini) – L’orto dei semplici: il chiostro piccolo del museo e la sua storia

Domenica 9 agosto, ore 16,30 (adulti) – C’era una volta… Santa Maria di Piazza: storia dell’antica chiesa casalese e del chiostro che oggi ne ospita le sculture

Sabato 22 agosto, ore 11,00 (bambini) – Profili antichi: la pittura su legno e la sua tecnica

Domenica 31 agosto, ore 16,30 (adulti) – Profili antichi: le tavolette lignee rinascimentali del Museo Civico

Al termine delle visite guidate dedicate agli adulti sarà offerto un assaggio di vini monferrini.