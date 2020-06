Patto fra Provincia e Anas per prendersi cura dell’ex statale del Turchino ed eliminare la frana del Gnocchetto

Ovada – Grazie ad una convenzione tra Anas e Provincia potrebbero iniziare prima di ottobre i lavori per eliminare la frana del Gnocchetto che ha interessato l’ex statale 456 del Turchino. Per quel mese, infatti, l’ex statale dovrebbe passare all’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade mettendo fine alla carenza di risorse che servono a prendersene cura.

Sarà dunque così?

Ad annunciarlo, a Roma, è stata il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli in risposta ad un’interrogazione dei parlamentari Federico Fornaro e Luca Pastorino per chiedere soluzioni urgenti non solo per la 456, che unisce l’Ovadese con la Valle Stura, già Città metropolitana di Genova, ma in generale per i collegamenti tra Basso Piemonte e Liguria, messi a dura prova anche dal caos che regna sull’A26, tra code e cantieri.

La De Micheli ha ricapitolato gli interventi di ispezione e manutenzione avviati e previsti da Aspi su tunnel e viadotti della rete e gli altri lavori in agenda sul fronte ferroviario (nodo di Genova, Terzo Valico, avvio nel 2021 del potenziamento della Torino-Genova) e dell’Anas (110 interventi di manutenzione per 227 milioni). Con l’annuncio poi della conclusione dell’iter di passaggio della competenza all’Anas della parte piemontese della strada in ottobre.