“Sabbia bianca, cuore e birra”, è uscito il nuovo singolo del cantautore alessandrino Leone

Alessandria (Sonia Oliva) – È in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Leone, “Sabbia bianca, cuore e bibbia”. Leone è il nome d’arte di Daniele Manfrinati, nato il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Un titolo particolare, scaturito da un momento di vita altrettanto particolare. “La canzone parla della ricerca di quel posto felice che ho nel cuore” racconta il cantautore alessandrino. “Arriva un momento nella vita in cui ti guardi alle spalle e ripensi ai sacrifici, alle lacrime, ai momenti duri e a tutte quelle volte che avresti potuto gettare la spugna e arrenderti ma non l’hai mai fatto! A tutte quelle volte che hai lottato contro la corrente con la forza di un gigante affrontando avversità che non sono riuscite a spezzarti. Ho chiuso gli occhi e, ripensando a tutto ciò, è nata Sabbia bianca, cuore e birra”. Il singolo è accompagnato da un video girato a Genova, città ricca di storia e dal fascino indiscusso, in luoghi suggestivi come Boccadasse e il Porto Antico, con la regia di Enrico D’Andrea e Silverio Desantis, e la partecipazione degli attori Tommaso Garré e Margherita Formagnana. La storia del video è l’amore ripercorso attraverso i ricordi che, come polaroid ormai sbiadite, tornano alla mente del protagonista mentre cammina tra i luoghi vissuti con la sua amata. Attimi romantici che lanciano un messaggio di ottimismo. Tutto scorre inesorabilmente, e quindi bisogna guardare sempre avanti, affrontando gli ostacoli che la vita ci pone innanzi prima di raggiungere la felicità.

Daniele Manfrinati, alias Leone, nel 2018 ha approfondito gli studi di canto e chitarra e. l’anno successivo. ha iniziato a suonare nei principali locali di Alessandria partecipando al Tour Music Fest come interprete, con un brano di James Arthur. Ha passato le audizioni di Genova per partecipare al week-end formativo al Centro Europeo Toscolano di Mogol. Un’esperienza che gli ha fatto scattare qualcosa nell’anima. Nei mesi successivi scriverà le prime 30 canzoni alle quali lavora con il Maestro Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. Di questi 30 pezzi, sette faranno parte del suo primo disco la cui uscita è prevista a breve.

“Non fatemi smettere di sognare” è il titolo del primo singolo anticipato dal videoclip che, in meno di due mesi, ha superato le 160.000 visualizzazioni su YouTube