Altri contagi nella Rsa “Madonna del Pozzo” di San Salvatore, su Asl e case di riposo indagini della Guardia di Finanza

San Salvatore Monferrato – Altri quattro ospiti della casa di riposo di San Salvatore “Madonna del Pozzo” sono stati trasferiti in altre strutture perché presentavano sintomi di Covid: due all’ospedale di Casale e due alla clinica Salus di Alessandria.

I test sono stati eseguiti anche sul personale e sono ben sette le Oss a casa in quarantena, mentre 12 risultano in malattia, avendo problemi di salute che consigliano più opportuno rimanere lontani dalla casa di riposo.

Prosegue, comunque, incessante il lavoro dei medici dell’Usca e del responsabile del distretto Alessandria-Valenza, Roberto Stura. Obiettivo e quello, ovviamente, di far diventare “covid free” la struttura e per farlo tutti gli ospiti che hanno mostrato sintomi sono stati trasferiti in altre strutture, Casale e Alessandria appunto.

Secondo Stura è probabile che l’emergenza possa passare tra una quindicina di giorni. “Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per isolare il contagio” ha affermato il responsabile del distretto Alessandria-Valenza.

Anche i sacerdoti che operano nella struttura sono stati sottoposti a tamponi e sono risultati tutti negativi. Sono il cappellano don Carlo Grattarola, il parroco don Gabriele Paganini e don Mario Wachowiak.

Intanto nelle Rsa sono arrivati gli uomini della Guardia di Finanza a chiedere le cartelle cliniche degli ospiti. La Procura di Alessandria vuole sapere chi è entrato e uscito dalle Residenze per anziani durante l’emergenza Covid, e lo vuole sapere in un territorio ben preciso: tutta la provincia.

La Procura ha chiesto anche i documenti delle Rsa di Casale Monferrato, competenza della magistratura vercellese e questo fa pensare che la ricerca delle responsabilità va in direzione diversa dai gestori delle Rsa, e punta dritto alle Asl di competenza territoriale.

L’indagine si sta dividendo nella raccolta di due blocchi di documenti: i carabinieri sul rispetto delle indicazioni per la prevenzione che aveva dato il ministero, la Guardia di Finanza sulle eventuali “pressioni” fatte dalle Asl sui gestori Rsa per ospitare pazienti Covid dimessi dagli ospedali.