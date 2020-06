Carabinieri di Ovada, Mario Paolucci è il nuovo Comandante

Ovada. Cambio al Comando della Caserma dei Carabinieri di corso Martiri della Libertà. Mario Paolucci sostituisce Massimo Valentini, trasferito su sua richiesta a Rivalta Bormida quale Comandante.

Paolucci, originario di Napoli ed arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1981, proviene da Rivalta Bormida dove era Comandante dal 2000.

Il nuovo Comandante dei Carabinieri di Ovada ha sempre operato in reparti territoriali: dopo la formazione presso le Scuole Sottufficiali di Velletri e Firenze, il trasferimento in Piemonte come sottufficiale a Canelli per due anni; quindi il trasferimento al Norm di Compagnia e poi il comando della caserma di Bubbio ed ancora al Norm della Compagnia di Acqui.

Nel 2000 diventa Comandante della caserma di Rivalta B.da, facendosi apprezzare dalla popolazione e dai colleghi.

Ha ottenuto anche un’onorificenza del ministero dell’Interno per la partecipazione nei soccorsi alla popolazione piemontese colpita da calamità naturali nel 2000.

Il nuovo Comandante dei Carabinieri di Ovada ha già avuto un primo incontro con i sindaci del territorio di competenza (Ovada, Tagliolo e Belforte).