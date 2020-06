JB Monferrato, raggiunto l’accordo per i playmaker Luca e Fabio Valentini

Casale Monferrato – La Novipiù JB Monferrato ha comunicato nel primo pomeriggio il raggiunto accordo per l’ingaggio di Luca e Fabio Valentini, che giocheranno a Casale Monferrato rispettivamente per le prossime due e tre stagioni sportive.

LUCA VALENTINI – Playmaker classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Junior Casale, con la quale ha esordito anche in Serie A2 nella stagione 2012-13. Nella stagione 2016/2017 si trasferisce a Desio dove gioca la sua prima stagione in Serie B (4.4 punti di media). Nella stagione successiva va a Lugo (7.6 punti). Le sue cifre crescono ancora nella stagione 2018/19, quando a Oleggio va in doppia cifra di media in Regular Season (10.6) e la sfiora nei playoff (9.5). I suoi miglioramenti non passano inosservati e all’inizio della scorsa stagione arriva il richiamo della Serie A2 con la firma per l’Andrea Costa Imola, con la quale colleziona della buona cifre: 6.3 punti, 3.3 rimbalzi e 2.3 assist in 20.3 minuti di media a partita. Per lui un contratto biennale.

FABIO VALENTINI – Fabio, playmaker classe 1999, è cresciuto anche lui nel Settore Giovanile della Junior Casale, dove ha partecipato a sei Finali Nazionali (una U14, due U15, una U17, una U18 e una U20) e dove finora ha sempre giocato. Esordisce in prima squadra nella stagione 2014/15, ma la sua vera rampa di lancio è la stagione 2017/18 con 13.5 minuti di media e 3.4 punti in 27 partite. Nel corso della stagione 2018/19 il suo minutaggio aumenta, così come le cifre (6.0 punti segnati in 18.6 minuti). La stagione appena conclusa vede per Fabio un inizio difficoltoso a causa di un infortunio patito nell’amichevole di pre-season contro Leiden, che lo costringerà a saltare tre partite, ma con un’evoluzione molto positiva: all’inizio del girone di ritorno, viene promosso in quintetto base. Chiuderà la stagione con 20.6 minuti di media, nei quali ha segnato 5.0 punti, 2.0 rimbalzi e 1.8 assist (high 14 con 4/6 da tre in 34 minuti nella vittoria a Scafati) con il 35% da tre. Per Fabio un contratto triennale.