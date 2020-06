Accordo raggiunto per il Santo Spirito di Acqui Terme, sarà realizzata una nuova scuola nei vecchi locali dell’Istituto

Acqui Terme – Accordo raggiunto per l’Istituto Santo Spirito. Le trattative erano state riaperte venerdì 19 giugno dalle istituzioni, per trovare una soluzione adeguata per gli 80 studenti della struttura. A conclusione dei negoziati, l’accordo prevede la realizzazione di una nuova scuola nei vecchi locali dell’Istituto Santo Spirito.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – per il risultato raggiunto. L’opera di mediazione è andata a buon fine. Si è lavorato per trovare una soluzione praticabile nel più breve tempo possibile, affinché si potesse rispondere alle esigenze di 80 studenti e delle loro famiglie. C’è stato il massimo impegno della nostra comunità e siamo contenti si sia concretizzata una soluzione che soddisfi tutte le parti”.

Nella negoziazione è intervenuto il gruppo Benzi, che ha acquistato i locali scolastici dai salesiani, mentre la gestione didattica sarà affidata alla cooperativa CrescereInsieme, che affitterà i locali con un contratto di locazione per sei anni. La coordinatrice didattica sarà Rita Parodi.