Addio al tifoso dell’Alessandria Calcio Enzo Spinello, lunedì i funerali

Alessandria – Il mondo della tifoseria dell’Alessandria è in lutto per la scomparsa di Enzo Spinello, 47 anni, conosciuto da tutti come “Enzino”.

Viscerale la sua passione per i Grigi, Spinello era una delle presenze fisse della Gradinata Nord, il cuore pulsante della tifoseria dell’Orso.

“Il dolore profondo e la grande malinconia di tutta l’Alessandria Calcio nel ricordo del caro Enzino Spinello” si legge sul sito dell’Alessandria Calcio. “Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere, addio Enzino, sempre nei nostri cuori” le parole dei Supporters 1999 Alessandria. “Ciao Enzino, vecchio cuore grigio” ha scritto l’associazione Orgoglio Grigio. “Ora sei al secondo anello, guidaci da lassù” ha scritto l’amico Alessandro Marella.

Il funerale si terrà lunedì pomeriggio alle quattro, nella Parrocchia di San Pio V.