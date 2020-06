Arcelor Mittal, accordo azienda-sindacati sul prolungamento della cassa integrazione Covid per altre quattro settimane

Novi Ligure – Sindacati ed azienda hanno trovato l’accordo per il prolungamento di quattro settimane per la cassa integrazione Covid nello stabilimento ArcelorMittal di Novi Ligure.

Durerà fino al 19 luglio e coinvolgerà 330 operai invece dei 323 preventivati in precedenza. Tra i punti previsti dall’accordo ci sono anche l’erogazione di metà del premio di produzione del 3% entro il 12 luglio e il mantenimento dei ratei sulla base delle giornate lavorate e dell’anticipo sulla cassa.

Soddisfazione è stata espressa dai sindacati: Anna Poggio, segretaria provinciale Fiom Cigl, ha ritenuto l’accordo raggiunto “migliorativo” rispetto alle premesse iniziali, ma ha espresso comunque preoccupazione per le prospettive future del gruppo industriale e ricordato che sul tavolo c’è ancora la questione della cassa integrazione ordinaria da discutere.