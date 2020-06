Covid19 Italia: solo 8 decessi in 24 ore. Aggiornamento delle 19:00

Mai così pochi morti dal primo marzo. Le terapie intensive scendono sotto il centinaio: non accadeva da fine febbraio

Agi – Cala la curva epidemica in Italia: oggi si registrano 175 casi, contro i 259 di ieri, per un totale che supera quota 240.000, per l’esattezza 240.136 malati di Covid dall’inizio dell’emergenza. A fronte, peraltro, di 61.351 tamponi contro i 52.768 di ieri. I decessi nelle 24 ore sono 8 contro i 30 di ieri, mai così pochi dal primo marzo. Nel dettaglio, si segnalano 2 vittime in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. In tutte le altre Regioni zero decessi. Il totale delle vittime sale a 34.716. I guariti oggi sono 969 (contro gli 890 di ieri), per un totale di 188.584. Per effetto di questi dati, il numero degli attualmente positivi scende di altre 802 unità, e sono ora 16.836 i malati attuali in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Continuano a calare i ricoveri, con le terapie intensive che sono scese per la prima volta sotto la soglia 100 (sono 97, 8 in meno di ieri), come non succedeva addirittura da fine febbraio. I ricoveri ordinari sono 96 in meno, 1.260 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.479.