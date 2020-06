Rubati settecento metri di cavi elettrici all’ex Mercatone Uno di Villafranca d’Asti

Villafranca d’Asti – Ladri in azione all’ex Mercatone Uno di Villafranca d’Asti. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno fatto incetta di cavi elettrici, oltre 700 metri lineari di cavi del diametro di alcuni centimetri per un danno che da solo supera i 10 mila euro, televisori, elettrodomestici, tappeti ed altri oggetti.

“Approfittando della notte i ladri hanno lavorato a lungo visto che i cavi sono sistemati su canaline che corrono ad alcuni metri di altezza. Hanno forzato una porta di sicurezza che guarda al lato della ferrovia” ha raccontato Aurelio Barra, della Valvaraita Stock & Arredamenti, azienda di Piasco, Cuneo, che cura la svendita.

Nessuno si è accorto dell’azione che però è stata probabilmente tentata anche la notte successiva quando però era in servizio un vigilantes il quale ha udito dei rumori provenienti proprio dal lato dei binari subito dileguati. “Oltre al danno si è aggiunto il lavoro straordinario per poter ripristinare l’attività limitando ad un solo giorno la chiusura. Fortunatamente tra il personale c’è un’ex dipendente del Mercatone Uno con un parente elettricista che aveva effettuato già lavori nello stabile” ha affermato ancora Barra.

Il punto vendita apre al pubblico dal giovedì alla domenica (dalle 9, 30 alle 12, 30 e dalle 14, 30 alle 19), mentre martedì e mercoledì vengono effettuate le consegne ed il montaggio degli arredi.