Droga, scoperta produzione “fai da te” nel torinese: un arresto

Torino (Ansa) – Un’attività di produzione di marijuana fai-da-te in una stanza della casa. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Castiglione Torinese nel corso di una perquisizione. Un italiano di 36 anni, abitante a San Mauro Torinese, già noto alle forze dell’ordine, è stato messo agli arresti domiciliari.

I militari dell’Arma hanno recuperato e sequestrato 23 piante di marijuana, decine di taniche contenenti fertilizzante, due lampade ad alto voltaggio per illuminare la serra casalinga, due coperture ad “ali di gabbiano” in alluminio, un coltello a serramanico, un bilancino digitale e 735 euro. Lo stupefacente era nascosto in cucina, tra le spezie della dispensa.

È stato sequestrato anche il cellulare dell’uomo perché era utilizzato per gestire il traffico di droga tramite whatsapp.