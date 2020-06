Nel cuneese pensionata finisce nel torrente con l’auto, salvata da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Cuneo (Ansa) – Una donna di 79 anni, ieri pomeriggio, ha perso il controllo della sua utilitaria a Chiusa Pesio, nel cuneese, che è finita dopo un volo di alcuni metri nel torrente Pesio ingrossato dalla pioggia. L’auto è finita rovesciata su un lato, trasportata dalla corrente a valle. La donna si è messa così in piedi nell’abitacolo, con la testa fuori dal finestrino laterale e con il suo cellulare ha chiamato un parente per chiedere aiuto. È servita oltre un’ora per trovare l’auto e metterla in salvo: sono stati impegnati vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno poi messo la donna in una barella risalendo un dirupo di alcuni metri e l’hanno portata in ospedale a Cuneo sotto choc, ma con ferite lievi.