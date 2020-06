Playoff, Alessandria in campo il 5 luglio al “Mocca” contro il Siena

Alessandria – L’Alessandria Calcio passa automaticamente al secondo turno dei playoff di Lega Pro in virtù del successo della Juventus Under 23 per 2-1 nella finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana.

Grazie al successo dei bianconeri di mister Pecchia, infatti, toccherebbe alla Pro Patria affrontare i grigi mercoledì 1 luglio ma i bustocchi hanno deciso di non partecipare alla post season.

La squadra di mister Gregucci che potrà quindi preparare il ritorno in campo con qualche giorno in più di lavoro nelle gambe.

L’esordio di Gazzi e compagni, quindi, sarà il 5 luglio contro la Robur Siena, allo stadio Moccagatta.