Stop ai versamenti: i Comuni non pagano, il Cit verso il fallimento?

Novi Ligure – Si aggrava ancora di più una situazione che già era delicatissima. Quella del Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, di Novi Ligure i cui oltre quaranta dipendenti resteranno, a giugno, senza stipendio.

I Comuni consorziati, infatti, non pagano e ad alimentare la situazione economica a picco ci si è messo il Comune di Serravalle Scrivia che nell’ultimo consiglio comunale ha sancito, sia dalla maggioranza sia dall’opposizione, di non voler più versare un solo euro nelle casse del Cit.

Nei giorni scorsi, per la stessa ragione, il consorzio aveva messo in mora il Comune di Novi, anch’egli debitore. Mentre i Comuni soci litigano per non versare a favore del risanamento del deficit societario, i dipendenti fanno i conti con le bollette, il mutuo e il rischio concreto di rimanere senza stipendio.

All’orizzonte, dunque, si profila il fallimento? “Sì se non pagano i soci più grandi, come Novi e Serravalle – ha affermato Stefano Atzori, autista e rappresentante del sindacato Faisa – sarebbe opportuno che si indagasse su gestioni pregresse, ad esempio sulle modalità con le quali è stato dato il benservito al vecchio direttore. L’azienda ha dovuto vendere la propria sede di via Garibaldi per girarla ad Acos e ricavare quasi tutto il dovuto per saldare la liquidazione. Tutto regolare? E poi sarebbe il caso di parlare delle consulenze. Ci risulta che prima dell’attuale amministratore unico, il Comune di Novi avesse affidato a un’altra persona questo incarico e che questa persona, pur non avendo ricevuto il permesso di accettare la nomina dall’azienda per la quale lavora, avesse affidato e pagato una consulenza. Ecco perché, come dipendenti, chiediamo che si indaghi sulle passate gestioni.”

“Non commento sull’operato dei miei predecessori. È vero, non ci sono più soldi per pagare gli stipendi, l’azienda ha contratto forti debiti con i fornitori di carburante e con le officine e ora ci si mette anche Serravalle con questa delibera che ci taglia i fondi. Danno la colpa alla nostra società che chiede solo il rispetto del piano che quindi sarà revisionato, perché non si poteva prevedere lo stato attuale di crisi aggravata dal Covid. Il Cit non perde milioni come altre aziende del trasporto pubblico, ha migliorato leggermente la situazione di bilancio nel giro di pochi mesi. Il Cit ha sconfitto il covid, ha invertito la rotta e ora partiranno i progetti di rilancio. Invitiamo i Comuni a rispettare gli impegni e a profondere sforzi per migliorare il servizio, sostenendo economicamente l’azienda. Altrimenti qui si chiude” ha dichiarato l’amministratore unico del Cit Silvio Mazzarello.