Vasto incendio in un campo di grano vicino alla ferrovia tra Tortona e Cassano Spinola

Tortona – Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Tortona e Valenza sono intervenute nel pomeriggio di ieri, intorno alle tre e mezza, in strada vicinale Ribrocca, nella zona tra Tortona e Cassano Spinola, per spegnere un grande incendio divampato in un campo di grano, vicino alla linea ferroviaria Genova-Milano.

Le fiamme sono state poi domate in serata. Fino alle sette e mezza il traffico ferroviario era stato interrotto.