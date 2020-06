Cinghiale provoca incidente sulla A21 all’altezza di Castelceriolo: tre mezzi coinvolti, nessun ferito grave

Alessandria – Sono rimasti coinvolti tre mezzi, due auto e un camion, nell’incidente avvenuto questa notte, intorno alle tre, sull’autostrada A21, all’altezza di Castelceriolo in direzione Piacenza. La causa l’improvviso attraversamento di un cinghiale. Diversi i danni ai mezzi ma per fortuna non si sono registrati feriti gravi.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco per liberare la carreggiata. Il problema degli incidenti causati dalla fauna selvatica è da tempo al centro di discussioni in regione.