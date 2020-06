Covid19 Italia: 126 nuovi casi e 6 morti

Gli attualmente positivi sono 16.496, con un decremento di 185 rispetto a ieri mentre dimessi e guariti salgono a 189.196 (+305)

Agi – 126 contagi in più e 6 morti in un giorno, il minimo dal 1° marzo quando ce ne furono 5. Sono dati incoraggianti quelli diffusi oggi dal ministero della Salute. I casi totali di coronavirus nel nostro Paese sono diventati 240.436: 78 di quelli registrati nelle ultime 24 ore (il 62%) riguardano la Lombardia. Gli attualmente positivi sono 16.496, con un decremento di 185 rispetto a ieri mentre dimessi e guariti salgono a 189.196 (+305). I decessi sono 34.744, sei in più rispetto a ieri. Scendono di due unità i ricoveri in terapia intensiva (da 98 a 96) e di 40 i ricoverati con sintomi (da 1.160 a 1.120); i pazienti in isolamento domiciliare sono 15.280, con un calo di 143.