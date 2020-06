Da Amag Alessandria – il Presidente Arrobbio su nomine Acos: “Scelte di qualità, auspico forte collaborazione per la crescita del territorio”

Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo Amag, esprime apprezzamento per la nomina dei nuovi vertici del Gruppo Acos: “Conosco personalmente da tanti anni la nuova Presidente, Maura Laveroni, di cui ho sempre apprezzato qualità professionali e umane. Non ho mai incontrato Giorgio Pafumi, nuovo Amministratore Delegato della Multiutility del Novese e Basso Piemonte, ma sicuramente ci sarà presto occasione di conoscerci, e sono certo che, pur nella sana concorrenza che ci deve caratterizzare, avremo modo di costruire percorsi non solo di reciproco rispetto, ma anche di collaborazione: entrambi i nostri Gruppi hanno il dovere di rispondere ai propri azionisti, ma anche la comune di responsabilità di erogare servizi pubblici di qualità, per contribuire, soprattutto in questi anni complicati, a costruire un futuro migliore per le nostre comunità, e per la nostra provincia”.

Paolo Arrobbio rivolge parole di ringraziamento anche a Mauro D’Ascenzi, Amministratore Delegato uscente del Gruppo Acos: “Da quando mi sono insediato, nel settembre del 2018, con D’Ascenzi c’è stato un dialogo costante e costruttivo, che ha reso possibile la costituzione della Rete Idrica AGC (nata da un accordo tra Amag Reti Idriche, Gestione Acqua e Comuni Riuniti Belforte Monferrato), grazie alla quale potremo operare in maniera coordinata e sinergica nell’erogazione del servizio idrico fino al 2034, ed effettuare importanti investimenti di potenziamento degli acquedotti in tutta l’area di nostra competenza”.