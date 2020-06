Furti nei bar a Borgosesia: in manette un diciassettenne di Gattinara

Borgosesia – Potrebbe essere sempre la stessa persona, un giovane di diciassette anni di Gattinara, l’autore di una serie di furti avvenuti la scorsa settimana a Borgosesia, nel vercellese.

Nella notte tra sabato e domenica il ragazzo è stato fermato ed arrestato dai carabinieri all’interno di un bar in piazza Mazzini, dove si era introdotto per rubare. Solo pochi giorni prima era stato denunciato dai carabinieri della stazione valsesiana per un episodio analogo. E sempre nella notte tra sabato e domenica almeno un altro locale di Borgosesia aveva subito un tentativo di furto, poco lontano da dove il diciassettenne era stato sorpreso in flagranza di reato. Era stato infranto il vetro della porta del locale ed in mattinata i gestori del ristorante, il “Duemilaventi” in piazza Martiri, avevano trovato l’amara sorpresa e avevano presentato denuncia. Probabilmente il responsabile è sempre lo stesso.

Il giovane, tra l’altro, era già stato fermato nella notte tra martedì e mercoledì per il furto in un altro bar della città. In quell’occasione lui ed un complice, un ventenne di Varallo, erano stati trovati con una sacca in cui c’erano 300 euro in contanti, dopo che i residenti della zona erano stati svegliati a notte fonda. Gli uomini della radiomobile li avevano intercettati dopo la fuga poco lontano con il loro bottino. Ma nelle stessa notte a Borgosesia si erano registrati diversi altri tentativi di effrazione in alcuni bar. I ladri si erano pure introdotti all’interno del palazzetto sportivo e dello stadio. Qui dopo aver razziato il bar si erano recati negli spogliatoi dove avevano fatto anche una doccia. I carabinieri della stazione di Borgosesia stanno lavorando per stabilire se i due giovani siano i responsabili di tutti gli episodi.

“Nel ringraziare il comando di stazione dei carabinieri di Borgosesia mi chiedo due cose. Perché il tribunale dei minori non prende provvedimenti verso questo ragazzo? Anche a sua tutela. Perché i servizi sociali di riferimento, Consorzio Casa di Gattinara non ci aiutano? Eppure abbiamo comunicato il nostro disagio tante volte. Devo pensare anche io che alcuni Consorzi non vogliano risolvere i problemi di loro cittadini solo perché domiciliano altrove? Se fosse così, sarebbe veramente grave” ha commentato con un post su Facebook il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani.