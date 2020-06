“Niet” dei Grillini a Zingaretti in pressing per il Mes: governo al capolinea?

Roma – Nicola Zingaretti dovrà probabilmente rassegnarsi, perché il M5s dice ancora una volta “No” al Mes anche senza condizionalità. La posizione del Movimento 5 stelle sull’uso del Mes è la stessa di un mese fa, di una settimana fa, di sempre: No. Questa la risposta da fonti grilline riportate dall’agenzia Agi. Questa mattina il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti era andato ancora una volta in pressing chiedendo chiarezza e una soluzione definitiva sull’uso del Meccanismo europeo di stabilità per quanto riguarda l’uso della linea di credito senza condizionalità per spese sanitarie in riferimento alla crisi sanitaria. Niente Mes e il Pd dovrà rassegnarsi anche perché il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni (M5s), pur condividendo lo sprone ad accelerare, fa notare all’esponente del Pd che i suoi ministri devono ancora spendere i fondi che hanno in cassa, così come anche i presidenti di Regione del Pd dovrebbero essere più celeri nello spendere i 16 miliardi di euro che già hanno a disposizione per gli investimenti fa notare il viceministro. “Non mi sembra di avere accanto ghepardi”, ha detto Buffagni riferendosi alla velocità nel procedere del Pd. La linea del M5s è chiara: il Mes non si usa, i soldi già ci sarebbero e vanno spesi. Tuttavia il M5s sta perdendo molti senatori, un fatto che minaccia la maggioranza al Senato. Gli altri partiti diventerebbero quindi fondamentali e potrebbero far valere la loro “significanza” politica chiedendo ai grillini di concedere il Mes. Il vice capogruppo alla Camera del Pd Michele Bordo bolla i nipotini di Grillo come “miopi e irresponsabilmente ideologici”. Lo scontro sul Mes nella maggioranza è ormai al colmo.