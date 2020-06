Sardine e Centri Sociali contestano Salvini durante un comizio a Mondragone, manomesso anche l’impianto voce (Video)

Mondragone – Il comizio che Matteo Salvini ha tenuto oggi è stato sospeso dopo una violenta aggressione da parte delle Sardine locali e dei Centri Sociali che hanno anche messo fuori uso l’impianto voce. “Balordi” li ha definiti il leader leghista, mentre i manifestanti l’hanno apostrofato chiamandolo “sciacallo”’, uno di loro gli ha lanciato contro dell’acqua. Le tensioni sono iniziate subito dopo l’arrivo del Leader della Lega, mentre le forze dell’ordine hanno cercato di allontanare i contestatori usando anche i manganelli. Alla fine Matteo Salvini è stato costretto a sospendere il comizio e a rifugiarsi nel gazebo della Lega subito fuori dalla zona rossa dei palazzi ex Cirio. Intervistato da una collega di Rai 2, Salvini, indicando i rappresentati delle Sardine e dei Centri Sociali, una trentina in tutti, ha detto: “I centri sociali al servizio della Camorra”. Intanto resta alta la tensione nei palazzi ex Cirio di Mondragone, in provincia di Caserta, dove lunedì scorso è stata istituita la zona rossa. In totale sono 43 le persone risultate positive al Covid-19 su 730 tamponi effettuati. La maggior parte dei casi è stata riscontrata tra i braccianti bulgari che vivono nelle cinque palazzine. Alcuni di loro nei giorni scorsi in segno di protesta avevano violato i confini dell’area sfilando in corteo intorno ai palazzi, sfidando le forze dell’ordine che non sono riuscite a contenerne la protesta. Per tutta risposta i cittadini mondragonesi hanno cominciato a prendere di mira le auto e i furgoni con targa bulgara. Fino a giovedì l’esiguo numero di forze dell’ordine non è riuscito a contenere le contestazioni e le fughe dall’area. Solo nel fine settimana sono arrivati anche i militari, ma l’atmosfera resta tesa. Intanto nelle piazze principali del comune sono stati allestiti dei camper per effettuare, su base volontaria, i tamponi ai cittadini che vivono nei pressi dell’area in cui si è sviluppato il focolaio.