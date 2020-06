Simone Tomasini per altri due anni alla JB Monferrato, c’è la firma

Casale Monferrato – Simone Tomasini vestirà la canotta rossoblu del JB Monferrato anche per le prossime due stagioni. A comunicare l’avvenuto accordo, nel fine settimana, è stato lo stesso club.

Alto 196 cm, classe 1993, cresce cestisticamente nelle giovanili della Blu Basket Treviglio, con la quale esordisce anche tra i senior nella stagione 2009/2010. Nelle successive stagioni è di scena in Serie B con le maglie di San Giorgio su Legnano e Valsesia. La sua prima chiamata in Serie A2 arriva nella stagione 2017/18 quando si accasa alla FCL Contract Legnano (7.7 punti di media in Regular Season). Nel 2018/19 si trasferisce nel Lazio, per giocare alle pendici del Terminillo con la NPC Rieti (10.8 punti di media). La scorsa stagione ha vestito la maglia della Junior Casale, dove in 24 partite ha segnato 8.5 punti di media andando 9 volte in doppia cifra e tirando un ottimo 37% da tre punti, servendo 3.3 assist e catturando 2.7 rimbalzi per sera. Giocatore molto completo, in grado di svariare su tutti i ruoli sul perimetro portando fisicità e qualità tecniche importanti per il campionato di Serie A2 Old Wild West.