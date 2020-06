Spaccate ai danni di negozi ad Alessandria: marocchino fermato dalla Polizia

Alessandria – Grazie ad una serie di tempestive indagini, la Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha circoscritto a una ristretta cerchia di soggetti i presunti autori delle “spaccate” compiute nel capoluogo negli ultimi tempi.

L’ultima, in ordine di tempo, era avvenuta ieri ai danni dell’ortofrutta “Sapori del Sud” in via San Giovanni Bosco.

Il “modus operandi” era lo stesso di quello utilizzato in altre occasioni ossia l’utilizzo di un tombino per infrangere i vetri della porta di ingresso ed entrare a rubare. Intervenuti sul posto i poliziotti, fuori dal negozio, hanno poi trovato il registratore di cassa vuoto e privo di contanti.

Le analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza all’interno e all’esterno del locale hanno permesso questa volta di inquadrare chiaramente l’autore del colpo: un cittadino marocchino già noto per numerosi precedenti.

I poliziotti si sono allora messi sulle tracce del malfattore trovandolo poco dopo in una palazzina abbandonata in via Palermo. Alla vista delle forze dell’ordine l’uomo ha tentato la fuga finendo anche per ferirsi dopo una caduta.

Soccorso dagli agenti all’uomo sono stati anche riscontrati tagli a un polpaccio, frutto dei ripetuti calci contro la vetrina del locale da poco derubato. Alla luce di tutti gli accertamenti condotti e per il fondato pericolo di fuga del malvivente, in quanto cittadino senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti di polizia, il cittadino di origini marocchine è stato sottoposto alla misura precautelare del fermo di polizia giudiziaria.

In base a quanto appurato le spaccate che hanno interessato il capoluogo sono quindi attribuibili a forme di disagio sociale.