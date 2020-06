JB Monferrato, presa l’ala Daniel Donzelli

Casale Monferrato – Giocherà per le prossime due stagioni sportive con la canotta della Novipiù JB Monferrato Daniel Donzelli, il cui accordo con il club monferrino è stato comunicato poco fa.

Ala di 200 cm, classe 1996, Donzelli si forma cestisticamente nei Settori Giovanili di Cremona e Casalpusterlengo (nel 2014 con l’UCC vincerà lo scudetto Under 19). Con Casalpusterlengo esordisce anche tra i senior prima in DNA e poi in Serie A2. Dopo lo spostamento dell’UCC a Piacenza, firma con Brindisi in Serie A, dove però trova poco spazio. Nel luglio 2018 gioca in prestito a Forlì dove segna 6.7 punti e 5.1 rimbalzi di media in 22 minuti di utilizzo. L’ultima stagione lo ha visto protagonista in Piemonte con Pallacanestro Biella, segnando 6.9 punti e catturando 5.8 rimbalzi di media (high di 19 punti e 11 rimbalzi nella vittoria contro Latina).

Donzelli vanta un’esperienza di altissimo livello nelle nazionali giovanili: ha raggiunto il quarto posto agli Europei Under 16 del 2012 (13.8 punti e 9.3 rimbalzi di media) ed il quinto posto a quelli Under 20 del 2016 (6.0 punti e 4.7 rimbalzi). Il risultato più importante è arrivato con la Under 18 nel 2014, quando ha vinto il prestigioso Torneo “Albert Schweitzer” di Mannheim (Germania),chiudendo la manifestazione a 14.9 punti di media.