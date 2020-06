Chiesto l’ergastolo per Mauro Traverso, l’uomo accusato di aver legato e lasciato a morire al freddo la madre in un villino di Arquata Scrivia

Arquata Scrivia – Era il febbraio 2018 quando Iginia Fabbri, 71 anni, era stata trovata morta di freddo in villino abbandonato nella frazione Pessino di Arquata Scrivia.

Ieri è stato chiesto l’ergastolo per il figlio, Mauro Traverso, accusato di omicidio. La richiesta è stata avanzata dal pm Alessio Rinaldi, secondo il quale il movente è riferibile ai problemi economici e di tossicodipendenza dell’uomo.

Nella requisitoria il pm ha spiegato, punto per punto, la responsabilità di Traverso nella morte della madre, definendo “inverosimili” le dichiarazioni dell’uomo arrivate solo il 25 settembre 2018, a quasi otto mesi dalla tragedia. Un lasso di tempo enorme e che è stato evidenziato più volte dall’accusa.

E poi anche: “perché far passare così tanto tempo prima di andarla a cercare? E, soprattutto, perché non avvisare nessuno di quell’ipotetico rapimento?”.

Due le conclusioni del pm: la prima è che è stato proprio Traverso a legare la madre con le fascette e lasciarla nell’appartamento; la seconda riguarda l’alibi, ritenuto falso e contraddittorio. L’alibi si riferisce alle due persone di etnia marocchina che avrebbero portato a compimento il sequestro, persone che però non sono mai state viste ma di cui vi è solo una descrizione fisica.

La situazione economica di Traverso e la sua tossicodipendenza sarebbero, invece, il movente che avrebbe spinto l’uomo a commettere il matricidio.

“Una perdita di razionalità che ha portato poi al gesto estremo” ha detto il pm concludendo la sua requisitoria. Ergastolo e due mesi di isolamento la richiesta ai giudici della Corte d’assise.

Da parte sua il difensore di Traverso, Aldo Mirate, si è basato sulla mancanza di un movente: “Non poteva trarre vantaggio da un omicidio del genere, aveva perso il lavoro anni prima e la madre era il suo unico sostentamento”.

La discussione della difesa si è conclusa con la richiesta di assoluzione per Traverso.