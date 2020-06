Cit sempre più verso il baratro e i piccoli Comuni non ci stanno: “disposti a pagare ma non possiamo coprire Novi o Serravalle”

Novi Ligure – Si fa sempre più complicata la situazione al Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, di Novi Ligure, coinvolto ormai da tempo in una situazione davvero problematica: il mancato versamento del denaro da parte dei Comuni consorziati ha, di fatto, aperto una crisi ancora più profonda di quella che già c’era e che si è tradotta nel mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti e in un futuro incerto. I lavoratori ieri sera hanno manifestato pacificamente davanti al Museo dei Campionissimi, dove era in corso la seduta del Consiglio comunale, trasferita da Palazzo Pallavicini nel rispetto del distanziamento sociale. Lo hanno fatto per sollecitare una politica di rilancio.

Rilancio, dunque, che dovrebbe in primis ripartire dai grandi Comuni consorziati, Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Gavi. Ma qual è la situazione reale?

“La questione Cit è complicata – ha spiegato il sindaco di Pasturana Massimo Subbrero – il mio paese come tanti altri piccoli comuni vogliono trovare una soluzione che permetta al Cit di proseguire nell’erogazione dei servizi. Per noi il trasporto pubblico è una risorsa importante e unica per garantire il collegamento con il centro zona, dove sono concentrate scuole e uffici. I grandi Comuni? Vero che i temi della liquidità e della ristrutturazione vanno affrontati, ma se loro non pagano viene a mancare la fetta più considerevole e si inficia l’impegno di tutti noi piccoli, che siamo disposti a pagare ma non possiamo certo coprire Novi o Serravalle. Su Gavi la situazione è diversa anche perché attualmente il Comune è sotto commissariamento e non può attuare, non essendoci al momento neanche un sindaco, certe decisioni.”

Oltre quaranta famiglie dei lavoratori del Cit rischiano enormi problemi se non arriva lo stipendio a fine mese. “Un tema di estrema importanza – ha sottolineato Subbrero – da rappresentante di Pasturana terrei a rimarcare che noi non possiamo e non vogliamo ritenerci coinvolti nelle responsabilità di quanto finora accaduto”.

Insomma, la parola d’ordine è salvare il trasporto pubblico e i diritti dei lavoratori.

Oggi pomeriggio, alle tre e mezza, ad Alessandria, in Prefettura, il sindaco di Voltaggio, un altro dei Comuni consorziati, Giuseppe Benasso, chiederà ai 17 consorziati se intendano rimanere nel Cit e come vogliano gestire le quote.

“Stiamo parlando di conti che risalgono al 2019: il servizio è stato erogato e i Comuni non possono rifiutarsi di pagare. Sarebbero molte le cose da chiedere: dal consistente ritocco del biglietto alle corse a chiamata per ottimizzare il servizio e per contenere le spese” ha rimarcato Benasso.

Non si esclude l’ingresso di un privato.