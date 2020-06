Il presidente di Finpiemonte Roberto Molina: scommettiamo sulla nuova logistica per il rilancio del Nord Ovest

Roberto Molina, alessandrino, 56 anni, di estrazione bancaria, dal 2017 Capo di Gabinetto del Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica, dal maggio scorso è presidente di Finpiemonte Spa, la cassaforte della Regione Piemonte. Succede al professor Stefano Ambrosini, dimissionario. Lo abbiamo intervistato il 26 giugno scorso e pubblichiamo l’intervista video. Gli abbiamo chiesto quali programmi sono all’ordine del giorno di Finpiemonte S.p.A. che è oggi interprete di una missione articolata, al servizio esclusivo delle sue partecipate, non solo nella sua funzione meramente strumentale ma anche quale centro di competenze orientate alla missione dell’agenzia di sviluppo territoriale e specializzate nella costruzione tecnica delle politiche per la competitività, in campo industriale, scientifico, ambientale, turistico ed urbanistico. In un momento altamente negativo come quello che stiamo vivendo a causa del Covid19 che, oltre a causarci enormi disagi personali, sta colpendo l’economia nazionale e mondiale, dati gli effetti disastrosi della crisi sul mercato del lavoro che ha visto aumentare la disoccupazione e la cassa integrazione, Finpiemonte Spa ha un ruolo centrale che Molina, in questa intervista, ci descrive a sommi capi, e che fa della nuova logistica l’asso nella manica per la ripartenza del Piemonte e di tutto il Nord-Ovest.