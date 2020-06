Immigrato ammazza un gattino e lo arrostisce in stazione per mangiarlo (Video)

Campiglia Marittima (LI) – Scena raccapricciante alla stazione ferroviaria: un immigrato di colore di 23 anni ha catturato un gattino, lo ha ucciso e poi lo ha fatto arrosto per mangiarselo. Pubblichiamo il video amatoriale (Blitz) per diritto di cronaca. Nelle immagini lo shock di una signora, le sue urla disperate per quello che è successo, ma stranamente nessun agente di polizia, nessun carabiniere, nessun agente della polizia ferroviaria, nessun agente della polizia urbana è intervenuto. Eppure il tempo c’era tutto se si tiene conto per per uccidere un gattino ci vuole qualche minuto, per allestire la brace una decina di minuti e per cuocerlo una mezzora. Quel che non si riesce a capire è il motivo per cui quell’uomo di colore (originario della Costa d’Avorio) nonostante i soldi per magiare li abbia perché glieli diamo noi italiani, anche se lui ha detto di non averne, ha preferito inscenare questo macabro spettacolo, senza curarsi della sensibilità dei passanti, bambini compresi. E se i soldi, per qualche motivo che ci sfugge con quello che ci costano questi immigrati, non li avesse avuti davvero, avrebbe potuto bussare alla porta della Caritas o di qualche parrocchia. Chi cerca trova, diciamo in Italia. È questo il sistema di “accoglienza” della Regione Toscana? Una cosa è certa: nessuno ha mai insegnato a quell’uomo il semplice principio liberale per cui la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Che siamo noi italiani. Solo all’ultimo, a babbo morto (ovvero a gatto mangiato), sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato l’uomo che è stato denunciato. Rischia due anni d carcere.