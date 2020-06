Nessun nuovo contagio nella Rsa di San Salvatore, il sindaco Beccaria: “situazione sotto controllo”

San Salvatore Monferrato – Nessun altro contagio. È la situazione alla casa di riposo “Madonna del Pozzo” di San Salvatore Monferrato, una buona notizia venuta fuori ieri al termine del vertice organizzato in prefettura, presenti il prefetto Iginio Olita, il sindaco Enrico Beccaria, funzionari dell’Asl e dell’Usca, il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, esponenti del comando carabinieri e il presidente dell’Oda, proprietaria della Rsa, Massimiliano Vacchina, sulla situazione della Rsa Madonna del Pozzo, colpita da un focolaio Covid 19. Una presa di posizione che si basa su fatti, perché gli ulteriori tamponi eseguiti ieri dall’Asl su soggetti asintomatici hanno dimostrato che non vi sono altri contagi. Per questo Beccaria ha annullato l’ordinanza con cui aveva interdetto l’uso dell’area verde davanti al Santuario, della chiesa e della cappella del miracolo.

Insomma la situazione pare sotto controllo, come anche sottolineato dal sindaco Beccaria: “I casi risultati positivi sono in quarantena come i loro familiari conviventi, quindi il contagio aveva interessato solo la Rsa, con ospiti che però sono stati trasferiti alla Salus di Alessandria e all’ospedale di Casale, e parte del personale operante nella struttura. I risultati dei tamponi di ieri non si discostano da quelli di alcuni giorni fa: 12 i sansalvatoresi con il virus, uno non direttamente legato alla struttura, e monitorati a casa dai propri medici e gli ospiti ricoverati ad Alessandria e Casale. Ma ho chiesto all’Asl di continuare l’impegno di questi giorni, ora che il virus ha smesso di contagiare altre persone”.