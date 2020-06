Operazione antiusura “Game Over”, un nuovo arresto ad Asti

Asti – La Prima Sezione della Squadra Mobile della polizia di Asti ha dato esecuzione, nei giorni scorsi, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Asti Francesca Di Naro nei confronti di un quarantacinquenne di origini albanesi, residente ad Asti, con precedenti di polizia a carico, relativamente “ai reati di detenzione abusiva di arma comune da sparo e di munizionamento”.

Come precisato dalla Questura, l’uomo “è attualmente ristretto per altra causa, presso la Casa Circondariale di Vercelli. La misura coercitiva è stata adottata nell’ambito dell’operazione di polizia antiusura denominata “Game Over”, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Asti, con la collaborazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Asti, nelle prime ore del mattino dello scorso 12 maggio, che ha visto l’esecuzione di 6 arresti, 2 misure interdittive e il sequestro preventivo di mobili e immobili, finalizzati alla confisca, anche per equivalente, tra cui conti bancari e orologi Rolex, per un valore pari a circa 270 mila euro”.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza e la contestuale perquisizione, il personale della Squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato, nell’abitazione del quarantacinquenne “un revolver in calibro 380 di marca “Constabler Excelsior” con all’interno del tamburo 6 bossoli inesplosi, illegalmente detenuto”.