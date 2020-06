Scontro tra un furgone e un mezzo della raccolta rifiuti nell’astigiano: un ferito

Motta di Costigliole – Incidente stradale stamane nell’astigiano a Motta di Costigliole, sulla statale Asti-Alba, all’incrocio della borgata Chiabotti, a poca distanza dalla rotatoria del centro paese.

A scontrarsi sono stati il furgone di un corriere e un mezzo della raccolta rifiuti.

Nell’impatto il mezzo della raccolta rifiuti si è ribaltato, finendo su un fianco al centro dell’incrocio, mentre il furgone è rimasto al centro della carreggiata. Sul posto sono giunti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Costigliole che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, i carabinieri di Costigliole per garantire la sicurezza in strada e il soccorso stradale.

Ferito l’autista del mezzo per la raccolta rifiuti, già trasferito in ospedale ad Asti: secondo quanto si è potuto sapere sul posto, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico in transito sulla statale Asti-Alba è stato deviato su via Chiabotti, stradina interna della borgata che corre parallela alla statale.