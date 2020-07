Alessandria – Si è spento oggi all’età di 77 anni, dopo settimane di coma in seguito ad un incidente motociclistico, Giorgio Montanaro, medico molto conosciuto ad Alessandria, ex primario di Medicina Interna dell’ospedale civile, in pensione dal 2005 e molto attivo anche nel volontariato con l’attività in Somalia. Era forse l’ultimo dei grandi diagnostici di Alessandria. Lascia tre figli, Andrea, Matteo e Carlo.